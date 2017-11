Studenten proberen vogels naar paleistuinen te lokken

Tevredenheid over Apeldoornse Paper Art: 'Van de reacties krijg ik kippenvel'

10:15 Paper Art, de tweejaarlijkse expositie van CODA in Apeldoorn, zit in de lift. Dat constateert CODA-directeur Carin Reinders. De vorige week gesloten editie heeft meer bezoekers getrokken dan de voorganger, en er is groeiende bekendheid.