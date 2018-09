Stukje Zwitserland op de Veluwe tegen gladheid

Faunabe­scher­ming in brief aan de koning: 'Hou Kroondo­mein Apeldoorn hele jaar open'

13:41 De Faunabescherming roept Koning Willem Alexander in een open brief op het Kroondomein in Apeldoorn niet langer te sluiten tijdens het jachtseizoen. De brief wordt zaterdag paginagroot afgedrukt in een advertentie in het dagblad Trouw.