Stukken Paleis Het Loo in het Rijksmuseum te zien

RMS- regering volgende week tegenover Orpheus in rechtbank om herdenking

13:03 De RMS-regering en Theater Orpheus treffen elkaar volgende week donderdag bij een kort geding in de rechtbank. De regering van de Zuid - Molukse Republiek in ballingschap wil daarmee afdwingen dat ze alsnog de herdenking op 25 april in het Apeldoornse theater kan houden.