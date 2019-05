Stuntvliegtuig veroorzaakt schrik bij bevolking en massaal uitrukkende hulpdiensten

Veilig gearriveerd

Directeur Meltje de Groot van vliegveld Teuge reageert opgelucht dat er geen crash is geweest: ,,Gelukkig is er niks aan de hand. Kort voor acht uur zijn er twee vliegtuigen vertrokken, waarvan één stuntvliegtuig. Het kan zijn dat die een rookwolk heeft veroorzaakt, ik weet het niet. Maar we weten in elk geval zeker dat beide vliegtuigen veilig gearriveerd zijn op luchthaven Lelystad. Er is geen crash geweest. Ik heb de luchthavenmeester gesproken, er ik niets aan de hand. De luchthaven was al gesloten op het moment dat de hulpdiensten zijn uitgerukt.’’