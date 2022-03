Subsidie om gevreesd A1-kabaal tegen te gaan? Inwoners Beekbergen vissen achter het net

Iedereen kan vanaf nu potje gaan schaken in Park Zuidbroek: ‘Elkaar ontmoeten en lekker ontspannen’

Voetballen, hardlopen en spelen in de speeltuin; het kan allemaal in Park Zuidbroek. Vanaf nu komt daar nog een activiteit bij: bezoekers van het park in Apeldoorn Noord kunnen tegen elkaar schaken. Komende zaterdag wordt de betonnen schaaktafel tussen 10.00 en 12.00 uur officieel in gebruik genomen, maar de echte schaakliefhebbers kunnen nu al terecht.

