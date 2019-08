Succesverhalen over de kerk schaars? Dit is er toch echt één!

Succesverhalen over kerken worden er niet zo gek veel meer geschreven. Maar dit is er toch echt één. De Fontein in Apeldoorn is letterlijk vanaf de eerste dag een regelrechte hit. ,,Op zondag 21 september 2014 hielden we onze eerste dienst. We hadden op vijftig tot honderd mensen gerekend. Maar het waren er meer dan 200. We konden ze nauwelijks kwijt in Het Kristal”, haalt Marjoleine Engelbert van de kerkenraadcommissie zich die overweldigende start voor de geest.