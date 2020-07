Succesvol boerenprotest levert hele Veluwe belastingvoordeel op

Sus­hi-bezorger komt lelijk ten val in Apeldoorn en verliest veel bloed

9 juli Een sushi-bezorger is vanavond met zijn ebike op de kruising Molenstraat - Auroralaan in Apeldoorn over de kop geslagen. Hij liep daarbij een flinke wond op en verloor veel bloed. De bezorger is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.