Suïcidepoeder zorgt voor minder zachte dood dan voorspeld: ‘Urenlange doodsstrijd komt regelmatig voor’

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.

Apeldoorner in cel

Sinds deze zomer liggen het zelfdodingspoeder en Laatste Wil onder het vergrootglas. Reden is de aanhouding van Alex S. (24) uit Eindhoven. Hij zou het middel sinds 2018 aan honderden mensen hebben verkocht, waarvan er zeker zes suïcide mee pleegden. Dat is strafbaar en kan 3 jaar celstraf opleveren. Uit onderzoek blijkt dat rondom huisbijeenkomsten van Laatste Wil afspraken werden gemaakt over het zelfmoordpoeder. Daarop is Laatste Wil gestopt met deze bijeenkomsten.

Ook Laatste Wil-voorzitter Jos van Wijk (73) uit Apeldoorn zit in de cel. Hij werd woensdag aangehouden, nadat een dag eerder zijn huis was doorzocht. Van Wijk wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die helpt bij zelfdoding of plannen hiertoe voorbereidt. Volgens zijn advocaat Tim Vis werkt Van Wijk mee tijdens de verhoren en is de aanhouding onnodig: ,,Je kunt Jos niet verantwoordelijk houden voor wat individuele leden in hun vrije tijd uitspoken.”