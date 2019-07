Supermarkt in Apeldoorn pakt draad weer op na stroomstoring

Door de storing - die van 's morgens vroeg tot even na zessen duurde - moest een groot deel van de voorraad koel- en vriesproducten worden weggegooid. ,,We hebben nog wel een paar dingen kunnen redden, maar niet heel veel. Gelukkig waren we nog op de vracht aan het wachten”, blikt eigenaar Olaf Zweers terug. ,,Hoe groot de schade is, kan ik nog niet zeggen. Daarvoor komt een expert langs. Want gelukkig zijn we ervoor verzekerd.”