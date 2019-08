Sushi Next wordt Silk in Apeldoorn, gloednieuwe inrichting op de schop

Kinderboer­de­rij in Beekbergen kan leren van hitsige Harrie uit Frank­rijk

29 augustus Knuffel ze en vooral, besteedt veel aandacht aan de net geboren wilde zwijntjes. Want socialiseren in de eerste weken is zó belangrijk. Laat ze snel tussen de andere dieren lopen. De mannetjes, castreer ze! En de vrouwtjes, zorg voor anticonceptie. Want als de zwijnen berig zijn, zijn ze niet meer te houden.