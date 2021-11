‘Sushihype’ landt met komst Yume ook in Vaassen: ‘Springen in een gat’

‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ bij nieuw Apeldoorns muziek­feest in Omnisport

Van ‘links naar rechts’ met Snollebollekes of ‘zwemmen in Bacardi Lemon’ met Mart Hoogkamer? Het kan eind april bij een nieuw muziekfeest: Apeldoorn in Concert. Vele bekende namen komen naar Omnisport, waar volgens organisator Marc Wissink ‘een Toppers-achtig sfeertje’ moet ontstaan. ,,Maar we gaan het niet kopiëren. Het feest krijgt een eigen gezicht.’’

11:31