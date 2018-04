Swim to Fight Cancer Apeldoorn mikt op minimaal 200 deelnemers

Op zondag 16 september wordt Swim to Fight Cancer voor de derde keer gehouden in Apeldoorn. Woensdagochtend gaven het bestuur en het projectteam het officiële startschot. Dat deden zij door een duik te nemen in het ijskoude Apeldoorns Kanaal. De inschrijving is nu geopend. Op de website van Swim to Fight Cancer kan deelnemers zich aanmelden.