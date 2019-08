Taakstraf bij kringloop Foenix in Apeldoorn: ‘Ach, het is hier wel gezellig’

Video Huwelijks­aan­zoek als nieuw begin voor sensei Erik Nillesen en zijn Sandra uit Apeldoorn

16 augustus Sandra van de Ploeg (43) uit Apeldoorn had op 6 februari in elk geval niet gedacht dat dit er nog van zou komen dit jaar. Maar amper een half jaar nadat haar partner Erik Nillesen (46) uit Apeldoorn een hersenbloeding kreeg, ging de sensei in sportschool Beast of the East op zijn knieën voor haar. Spoiler: Ze zei ‘ja’.