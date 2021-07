Taakstraf geëist tegen Apeldoorner die door rood knalt: slachtoffer revalideert al dik twee jaar

Een kamerpand maken van een woning kan straks niet meer zomaar in Apeldoorn

20 juli Opeens vijf bewoners in dat huis iets verderop in de straat. Met vier auto's voor de deur, fietsen in de tuin en ander gedoe. Dat soort taferelen wil de gemeente Apeldoorn gaan terugdringen. Er komen strakkere regels voor het maken van een kamerpand en woningsplitsing. Dat vraagt nog wel even geduld.