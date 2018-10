Tabaksblikken Apeldoornse kringloopwinkel Foenix lijken gewild

Zo'n twee keer per jaar houdt Foenix Kringloop en Reïntegratie een veiling. De mooiste stukken die zijn binnengebracht gaan op die manier in de verkoop. Vandaag is het om 14.00 uur weer zo ver. In de winkel aan Aruba 6 hanteert Jans de veilinghamer. In de aanloop naar het evenement werden de verschillende kavels gefotografeerd en online gezet.