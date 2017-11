Tafel van wielerbaanhout moet geld opleveren voor Serious Request

De twee mannen wonen bij Pluryn op het Hietveld in Beekbergen, en gaan vier dagen per week naar de dagbesteding waar ze meubels maken, veelal van steigerhout. Het idee om een tafel te maken van het hout van de wielerbaan dat in mei vorig jaar vervangen werd, kwam van Omnisport zelf. ,,We hadden nog een klein beetje hout liggen, en hebben Pluryn gevraagd of hun cliënten daar voor ons een tafel van kunnen maken'', vertelt Peter Bourgonje van Omnisport.