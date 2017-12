Tandartsen bieden speciale Serious Request-behandelingen aan

Duizend kilo döner staat klaar in gastvrij Apeldoorn

9:33 De horeca in de Apeldoornse binnenstad zet zich schrap voor Serious Request. Meerdere cafés en eetgelegenheden zijn tijdens het evenement zelfs 24 uur per dag open. Alleen al uit gastvrijheid: ,,We laten mensen 's nachts geen kou lijden bij het Glazen Huis.''