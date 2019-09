Tandemrijders Tristan Bangma en Patrick Bos gaan vol vertrouwen naar WK Paracycling op de weg in Emmen

De visueel gehandicapte Bangma en zijn piloot Bos kennen een sterk seizoen. Twee keer won de combinatie een wereldbekerwedstrijd en ook het trainingskamp in de Franse Elzas verliep uitstekend, laat Bangma weten. ,,Dat schept wel verwachtingen", weet de Apeldoornse wielrenner ook. ,,We hebben de laatste weken erg goed getraind en het gevoel is goed. We hebben veel op details gewerkt en nu is het gas terugnemen. Taperen noemen we dat, uitrusten om goed voor de dag te kunnen komen als het moet.”

NK en WK

Al komt er dit weekend nog niet veel van dat uitrusten. Want vanaf volgende week wacht het WK Paracycling in Emmen, maar dit weekend wordt ook nog het NK op de weg gehouden in Amsterdam. ,,Dat is voor ons de ideale prikkel zo vlak voor het WK. Nog even een echte wedstrijd met het materiaal afwerken, het goed gevoel houden. Als we in Amsterdam goed presteren, geeft dat misschien nog een extra boost richting het WK. Maar als we geen nationale titel pakken is er geen man overboord.”

Quote Met het Nederland­se publiek erachter, kunnen we zomaar voor een mooi resultaat gaan zorgen Tristan Bangma, Wielrenner