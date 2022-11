Tankstation Apeldoorn overvallen, politie zoekt verdachte op zwarte scooter

Zo gaan complete dorpen van het gas: ‘Dit maakt ons volledig onafhanke­lijk van de wereld­markt of oorlog’

De komende jaren moeten 8 miljoen woningen van het aardgas af. Een mega-operatie die nog maar nauwelijks op gang komt. Er zijn uitzonderingen. In het polderdorp Nagele en de Deventer stadswijk Zandweerd zijn ze al begonnen. Deze voorlopers laten zien wat het voor jouw woning (en portemonnee) betekent als je straks van het gas gaat. ,,We komen bij de mensen met een offer they can’t refuse.”

26 november