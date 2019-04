Tatoeage als kunst? In elk geval onderdeel van kunstroute Apeldoorn

Een tatoeage, is dat een vorm van kunst? Het is in elk geval een ambacht, vindt de Apeldoornse tattoëerder Hermen Bomhof. David Levie, samensteller van de jaarlijkse Apeldoornse kunstroute, vindt hoe dan ook dat Bomhof een plek verdient in dat evenement.

De Apeldoornse Kunstroute leidt het publiek komende zondag dwars door het centrum van de stad. Op de meest uiteenlopende plekken zijn kunstenaars aan het werk. ,,Het mooie van Kunstroute is dat er naast het bekijken en ervaren van kunst, ook ontmoeting en gesprek met de kunstenaars mogelijk is”, vertelt organisator David Levie enthousiast. ,,Kunstroute in Apeldoorn is eigenlijk net alsof je op Montmartre in Parijs rondloopt.”

Naast het bekijken van bijzonder kunst- en schilderwerk in verschillende galerieën opent ook een tweetal goudsmederijen hun ateliers. Het publiek zit er met de neus bovenop en om te zien hoe deze vakmensen hun ambacht uitoefenen.

Mooi

Nieuwkomer tijdens Kunstroute 2019 is Wiseguys Tattooing op de kop van de Hoofdstraat nabij het Caterplein. ,,Tatoeëren is, net als beeldhouwen en schilderen, ook een ambacht” vindt tattoëerder Hermen Bomhof (35). ,,Met je handen werk je immers een idee uit.” Daarentegen zou Bomhof zichzelf niet als kunstenaar bestempelen. Hij omschrijft zichzelf liever als ‘iemand die dingen maakt die hij mooi vindt’. Maar komt dat niet op hetzelfde neer? ,,De huid is natuurlijk wel als een levend canvas waar ik mijn inspiratie op loslaat”, bedenkt hij. ,,In die zin is het dan toch ook wel weer kunst wat wij doen.”

Drempel

Of het publiek het daarmee eens is moet tijdens Kunstroute blijken. ,,De drempel om eens bij onze shop naar binnen te lopen, is zondag wellicht een stuk lager”, hoopt Bomhof. ,,En daarnaast is het natuurlijk gewoon leuk om te laten zien wat wij allemaal kunnen.”

Dat is ook precies wat Levie hoopt te bereiken met Kunstroute. ,,Want ook al heb je er misschien niet zo veel mee, het is gewoon leuk om kunstenaars aan het werk te zien. Op het Montmartre in Parijs sta je toch ook bij portrettekenaars te kijken. Bij Kunstroute loop je gewoon een tattooshop of een edelsmederij binnen.”