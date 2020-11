Taxi en personenauto met elkaar in botsing in Ugchelen

Apeldoorn­se onderne­mers komen voor elkaar op: ‘Iedereen kan een steuntje in de rug gebruiken’

28 oktober Apeldoornse ondernemers die elkaar steunen in de zware tijden tijdens de coronacrisis. Voetbalwinkel 100% Voetbal in Apeldoorn pakte de handschoen op en verkoopt sinds kort hoodies en truien waarvan de opbrengst gaat naar een horecazaak in Apeldoorn. ,,Als we elkaar kunnen helpen, moeten we dat doen”, zegt Pim Mulder van de voetbalzaak.