Taxibaas over steekpartij in Beekbergen: ‘En dat je dan vier keer steekt...’

De 38-jarige taxichauffeur die zondagochtend in Beekbergen is neergestoken door een klant is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Hij is vier keer met een mes in zijn schouder gestoken en kan zijn arm nauwelijks bewegen. Maar verder gaat het redelijk, meldt zijn baas.