Taxibaas uit Apeldoorn bezorgd over zijn in Beekbergen neergestoken chauffeur

Werken zit er voorlopig nog niet in voor de 38-jarige taxichauffeur die vorige week zondag in hartje Beekbergen door een agressieve klant vier keer in zijn rechterarm werd gestoken . ,,Hij kan zijn arm nauwelijks bewegen en slaapt nog steeds slecht”, vertelt zijn baas, Shekib Esmat.

Vooral over dat laatste maakt de eigenaar van Taxi Het Loo uit Apeldoorn zich grote zorgen. ,,Hij is natuurlijk heel erg geschrokken. Ik ben heel erg bang dat hij geestelijk beschadigd is. ‘Durft hij straks weer taxi te rijden en mensen op te halen?’, is de grote vraag. Ik heb ook geen idee wanneer hij eventueel weer aan het werk zou kunnen. Dat is niet iets waar ik nu met hem over praat.”

Schakelen

Met de rechterarm van zijn collega komt komt het wel goed, verzekert Esmat. ,,Hij is net voor controle in het ziekenhuis geweest. Van binnen is er niks beschadigd. Hij kan zijn arm inmiddels weer een heel klein beetje bewegen. Maar werken zit er ook in dat opzicht niet in. Hij heeft die arm nodig om te schrijven en natuurlijk ook om te schakelen.”

Vorige week woensdag werd een 28-jarige man uit Westervoort opgepakt als verdachte voor de steekpartij. Hij zou hebben gestoken nadat een pintransactie mislukte. Met het geld wilde hij zijn rit naar Arnhem betalen. Omdat het regel is zo’n rit vooraf te betalen, in dit geval ongeveer 60 euro, en de man dat niet bij zich had, wilde hij pinnen bij een geldautomaat in Beekbergen.

Blij