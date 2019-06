Taxichauffeurs in Apeldoorn geschrokken na steekincident: ‘We kennen mekaar hier allemaal’

Farid Karimi kan zich heel goed voorstellen hoe zijn collega zich nu voelt. Ook hij werd enkele jaren geleden bedreigd en met een mes gestoken vanwege een conflict over geld. De littekens op zijn hand herinneren hem daar nog dagelijks aan. ,,Ik schrok me rot toen ik het hoorde. Er zijn pakweg dertig taxichauffeurs in Apeldoorn, dus we kennen mekaar allemaal. Dit is het gesprek van de dag. Gelukkig is het relatief goed afgelopen. Ik reed vandaag nog langs Beekbergen en dan gaat je hartslag toch wel iets omhoog.’’