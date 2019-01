Tbs geëist voor gooien van brandbom naar Apeldoorns café

Tegen een 31-jarige man is vandaag tbs met dwangverpleging geëist voor het gooien van een molotovcocktail naar café Chillerz aan de Stationsstraat in Apeldoorn op tweede paasdag. De voorgevel en een bankje voor het café vlogen daarbij in brand.

Volgens gedragsdeskundigen was de man die vroege ochtend onder invloed van een psychose en valt de brandstichting hem niet toe te rekenen. De officier van justitie vroeg dan ook om ontslag van rechtsvervolging en de maatregel van tbs om te voorkomen dat het opnieuw misgaat.

Dna

De man bleef voor de rechtbank ontkennen dat hij degene is die de brandbom gooide en die met stenen ruiten van het café vernielde. Zijn dna is echter aangetroffen op handschoenen die met een steen in een plastic zak bij het café werden gevonden. Ook past zijn signalement bij de beelden die camera’s van onder meer het casino maakten van de brandstichter.

Verder is de verdachte twee weken na de brand naar het café gegaan en heeft hij gezegd dat hij het had gedaan. Hij was boos op de eigenaar. Hij heeft ooit boven het café gewoond, maar de eigenaar zette hem er uit. Gisteren zei hij dat hij het alleen maar had gezegd om interessant te doen.

Vriend

Hij verbleef in die tijd in de daklozenopvang aan dezelfde straat, maar die tweede paasdag zou hij bij een vriend zijn geweest. De vriend bevestigt dit en vertelde erbij dat hij uiteindelijk de politie had gebeld omdat de verdachte stemmen hoorde en met een klauwhamer rondliep. De politie heeft de verdachte inderdaad de woning uitgezet, maar dit was niet in april maar een maand later.

Voor de officier van justitie staat vast dat de verdachte de dader is. Ze vindt dat hij de levens van de bewoners die boven het café lagen te slapen in gevaar heeft gebracht. Ze vroeg om tbs met dwangverpleging omdat de verdachte, die lijdt aan schizofrenie en verslaafd is aan harddrugs, niet bereid lijkt mee te werken aan een voorwaardelijke tbs.

De raadsman ziet geen bewijs en vroeg vrijspraak. Verder bracht hij naar voren dat zijn cliënt wel bereid is mee te werken aan een behandeling.