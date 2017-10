Té schattig: Orang-oetangbaby geboren in de Apenheul

Met de geboorte van de allernieuwste bewoner van de Apenheul leven er nu maar liefst drie generaties orang-oetangs in het dierenpark. Sandy, de moeder van Samboja en dus de oma van de nieuweling, leeft namelijk ook nog in Apeldoorn.

Kraamvisite

Wie een glimp wil opvangen van de kleine orang-oetangbaby kan al meteen op kraamvisite komen. Samboja en haar baby zijn te zien in het binnenverblijf van de orang-oetangs. Maar verwacht niet dat je de kleine altijd kunt zien; Samboja is een beschermende moeder en houdt haar dochter dicht bij zich.

In Apenheul werd twee jaar geleden voor het laatst een orang-oetangbaby geboren. Toen beviel Wattana van zoon Baju. Op dit moment leven er elf orang-oetangs in Apenheul.

Fokprogramma

Apenheul is erg blij met de geboorte van het meisje. Het apenpark doet al sinds 1999 actief mee aan het internationale fokprogramma voor orang-oetans in dierentuinen. Binnen dit fokprogramma is de geboorte van een meisje heel erg welkom. Het park hoopt dat ze in de toekomst voor nakomelingen zal zorgen om een gezonde populatie orang-oetans in dierentuinen in stand te houden.