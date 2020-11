Te weinig leerkrachten over, Het Kompas in Apeldoorn sluit tijdelijk de deuren

Het Kompas is de PCBO-school in dok Zuid, aan de 1e Wormenseweg. Geluk bij een ongeluk is dat er voor vrijdag al een studiedag gepland stond. Aan de ouders is gevraagd voor woensdag en donderdag zelf opvang te regelen. In het uiterste geval kan een klein aantal kinderen naar school komen, zo staat in een brief die de ouders kregen. ‘Voor de volledigheid’, zo staat in de brief, ‘willen we u er op wijzen dat wij het risico dat de collega’s die de opvang regelen toch corona blijken te hebben niet uit kunnen sluiten.’