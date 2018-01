Te weinig plekken voor mensen met dementie in Apeldoorn

Er zijn flinke wachttijden in Apeldoorn voor woonplekken voor mensen met dementie. Dat leidt soms tot schrijnende situaties, geven meerdere zorgorganisaties in Apeldoorn aan.

Het gaat met name om verpleeghuiszorg. Er zijn in Apeldoorn enkele honderden plaatsen waar specifieke zorg wordt aangeboden. In sommige gevallen is er een wachttijd van een half jaar tot zelfs een jaar. De wachtlijst groeit nog altijd, concludeert onder anderen cliëntadviseur Fenna Hulsing van Talma Borgh.

Die ontwikkeling is volgens zorgorganisaties een gevolg van landelijk beleid. In Den Haag is de politieke keuze gemaakt mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Op het moment dat iemand zich meldt voor een woonplek, is er vaak al sprake van een zwaardere 'zorgvraag' en is er haast geboden. Voorheen stroomden mensen binnen een zorgorganisatie geleidelijker door. Daarnaast stijgt in Nederland het aantal mensen met dementie.

Problematiek aanpakken

De oplossing voor het knelpunt is logischerwijs uitbreiding van het aantal plaatsen voor dit type zorg. Enkele organisaties in Apeldoorn zijn daar inmiddels mee bezig. Zo vergroot Atlant het aantal bedden voor deze doelgroep in Het Immendaal (Beekbergen) en Koningin Wilhelmina. Maar er zal druk moeten worden uitgeoefend op de politiek en uitvoerende zorgkantoren, meent Remy Benjamins, bestuurssecretaris bij de moederorganisatie van woonzorgcentrum Rumah Saya in Ugchelen. ,,Om de problematiek bij de wortels aan te pakken. Uiteindelijk draait het om het aantal plaatsen en dus de beschikbare middelen.''

Meer hulp thuis kan mogelijk ook druk wegnemen, zegt de woordvoerder van Atlant-bestuurder Thijs Houtappels. Ondersteuning en begeleiding kan helpen voorkomen dat mensen acuut in een crisissituatie belanden. Als iemand goed in beeld is bij zorgverleners, verloopt de overgang naar een zorglocatie soepeler op het moment dat er toch een definitieve opname nodig is.