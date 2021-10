Techniek geeft scholieren energie op NewTechPark in Apeldoorn

VIDEO Oliebollen­bak­ker Mary profiteert van stroomsto­ring in Apeldoorn: ‘Heb er wel 100 verkocht’

7 oktober Een brand bij recyclingbedrijf Van Gerrevink legde Apeldoorn-Zuid donderdag lam. Een elektriciteitskastje stond in lichterlaaie na werkzaamheden. Gelre ziekenhuizen schakelde over op noodstroom. Huishoudens en winkeliers zaten zonder elektriciteit. Al had niet iedereen er last van. Voor oliebollenbakker Mary Mussé was het een topdag. ,,Ze dachten: ‘dan maar een oliebol’.”