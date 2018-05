Technofeest Ellipsis naar popzaal Gigant

Vanwege de vele enthousiaste bezoekers is Ellipsis doorgestroomd naar de grote zaal. Op het programma voor dit feest staan Ghost in the Machine, Noneofthebrave, Mango Soundsystem en LSZL. Het feest duurt van 23.00 uur tot 04.00 uur. Tickets kosten in de voorverkoop 10 euro en zijn te koop via www.gigant.nl. Aan de deur kosten tickets 12,50 euro.