‘Tegenover het medische verhaal staat een prachtig kindje.’ Apeldoornse Christiaan maakt voorstelling over zoon met syndroom van down

SP-kandidaat-Kamerlid Sunita Biharie uit Apeldoorn: ‘Jammer dat Nederland een ruk naar rechts maakt’

17 maart Kandidaat-Kamerlid Sunita Biharie uit Apeldoorn had gehoopt op een andere verkiezingsuitslag, want ze is niet gekozen in de Tweede Kamer. ,,Ook in Apeldoorn kan ik vechten voor mensen die in armoede zitten.’’