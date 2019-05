Tegenslag voor bijzonder warmtenet in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn bracht het plan begin dit jaar naar buiten. De bedoeling is de warmte van vijvers en sloten te benutten. Dankzij de zon warmt dat oppervlaktewater in de zomer op tot 23 graden, of zelfs nog iets hoger. In het plan brengt een gemaal dat warme water omhoog, om het in de bodem op te slaan. In de winter kan een netwerk van leidingen die warmte door de buurt verspreiden. Een technische installatie voert de temperatuur eerst nog flink op; naar 70 tot 80 graden. Het water in de vijvers en sloten wordt steeds aangevuld. Een bijkomend voordeel is dat het daardoor ook meer ververst.