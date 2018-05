Tegenstanders Lelystad Airport zien angstige vermoedens bevestigd worden in Klarenbeek

Investerin­gen nodig voor doorstart De Nieuwe Zweep in Klarenbeek

20:40 Als horecaondernemer Ayhan Sahin zalencentrum De Nieuwe Zweep in Klarenbeek werkelijk wil redden, dan zal hij de portemonnee moeten trekken. De gemeente Apeldoorn is bereid de geluidsnormen te rekken, maar dan moet er wel worden geïnvesteerd in betere isolatie.