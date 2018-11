Tegenvallende Veluwe Express staat volgend jaar stil

De bus moet toeristen op de Veluwe vervoeren naar onder meer attracties en binnensteden. Onlangs bleek al dat het gebruik ver achterblijft bij de verwachtingen. Er was deze zomer op 16.000 reizigers gerekend, in werkelijkheid waren er 2000 instappers verdeeld over drie lijnen. In 2017 was er maar één lijn (Hoenderloo-Apeldoorn) en toen waren er zo’n zesduizend passagiers. Het dalend aantal gebruikers is opvallend omdat er dit jaar in totaal wel meer toeristen en recreanten naar de Veluwe zijn gekomen.

Weer

De Veluwe Express is opgezet door een samenwerking van diverse organisaties op de Veluwe. Die VeluweBoard heeft nu besloten de bus niet in deze vorm in stand te houden. Het vermoeden is dat het lage gebruik onder meer een gevolg is van de bijzondere weersomstandigheden deze zomer. Maar er is ook iets verkeerd aan de manier waarop de toeristenbus in gang is gezet, is nu de conclusie. Er is te weinig tijd om geweest de voorziening goed onder de aandacht te brengen.