Tekst op wegdek maakt voetgangersgebied in Apeldoorn duidelijker zichtbaar

Corona-update | We halen coronapa­tiën­ten terug uit Duitsland, maar weren oosterbu­ren op de markt

30 april De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: artsen in Deventer en Salland zijn wachten op landelijk beleid zat en beschermen zichzelf, corona zorgt voor meer stress en treft zorginstelling voor gehandicapten in Emmeloord.