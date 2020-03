Telefoon Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn overbelast

Huisartsen Regio Apeldoorn gaan over op crisiszorg: elke wijk één ’corona­prak­tijk’

15 maart De Huisartsen Regio Apeldoorn gaan vanaf maandag tot in elk geval eind van deze maand over op het leveren van crisiszorg. Dat betekent dat alle bezoeken aan de huisartsenpraktijk die niet echt dringend zijn, worden uitgesteld. Bovendien wijzen de Huisartsen Regio Apeldoorn per wijk één praktijk aan die zich bezig gaat houden met luchtwegklachten, die mogelijk kunnen wijzen op besmetting met het Coronavirus.