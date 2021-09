Tennissensatie Botic van de Zandschulp bloeit op door de liefde én Apeldoornse peptalks

Een Veenendaalse twintiger bracht tennisminnend Nederland in vervoering. Maar de prestaties van Botic van de Zandschulp tijdens de US Open hebben ook stevige wortels in Apeldoorn. Daar kneedde trainer Remco Schreurs de speler liefst veertien jaar lang en hij dient hem nu nog als adviseur. ,,Botic moet de juiste poppetjes om zich heen verzamelen, dan zit er nog veel meer in.”

Genieten! Een ander woord heeft Remco Schreurs er niet voor. Ook al strandde Botic van de Zandschulp in de kwartfinale van de US Open tegen Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld. De Apeldoorner zat de laatste dagen aan de buis gekluisterd bij wedstrijden van de Veenendaler, die hij veertien jaar onder zijn hoede had. ,,Sinds 31 december 2020 is onze samenwerking officieel voorbij”, vertelt de tennistrainer. ,,Botic heeft nu een overeenkomst met de KNLTB. Een logische en goede keuze. Michiel Schapers, zijn travelling coach, past ook uitstekend bij hem.”

Zwaar onder de maat

Maar veertien jaar lief en leed delen, is kennelijk niet zomaar vergeten. Al snel na de jaarwisseling raakte Schreurs weer betrokken bij de loopbaan van de sensatie van de US Open, die vanuit de kwalificaties in New York tot de laatste acht reikte. ,,Het ging na de Australian Open niet goed met Botic, een serie van een toernooi of zes was het zwaar onder de maat. Zijn vader belde: of ik Botic op afstand wilde helpen. Natuurlijk wilde ik dat. Sinds die tijd hebben we een paar keer week contact. Meestal telefonisch, omdat hij veel in het buitenland zit.”

Quote Zijn incasse­rings­ver­mo­gen was volledig verdwenen. Een tegenstan­der is wel eens beter. En ja, de wind kan wel eens vervelend zijn. Plotseling kon hij daar niet goed meer mee overweg Remco Schreurs

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen? ,,Botics houding op de baan. Dat was het probleem eerder dit jaar. Zijn incasseringsvermogen was volledig verdwenen. Een tegenstander is wel eens beter. En ja, de wind kan wel eens vervelend zijn. Plotseling kon hij daar niet goed meer mee overweg. In onze gesprekken houd ik hem een spiegel voor: ‘Wat er ook gebeurt, gewoon blijven staan en doorgaan’.”

Ook pakt Van de Zandschulp zijn fysieke training weer beter op. ,,Het contract met zijn fysiektrainer Rob Walraven liep ook af per 31 december. Die man is zo goed en was altijd zo gedreven met Botic bezig. Dat had ook een mentaal gunstig effect op hem. Nu heeft Botic dat zelf weer goed opgepakt. Hij is hartstikke fit.”

En verliefd! ,,Zwaar verliefd zelfs”, weet Schreurs. ,,Op Floor, een jongedame uit Amsterdam. Ze heeft een goede invloed op Botic en op zijn spel. Alsof de liefde hem heel veel rust en vertrouwen geeft. Ze was er tijdens Roland Garros ook bij en dat pakte heel goed uit.”

De moed in de schoenen

Met als gevolg dat hij in zijn Grand Slam-debuutjaar de tenniswereld versteld doet staan. Terwijl Van de Zandschulp drie jaar geleden de moed soms in de schoenen zonk. ,,Hij was terugvallen naar ongeveer plek 550 op de wereldranglijst. Terwijl hij er altijd zo enorm hard voor werkte. ‘Als ik naar mijn broer kijk’, zei hij toen eens, ‘die is elke dag lekker om 5 uur thuis en heeft de weekenden vrij’. Waarop ik zei: na vijf jaar knetterhard werken, sta jij straks heel ergens anders jongen.”

Quote Nou, als je van de nummer 11 en de nummer 14 van de wereld kan winnen, kun je heel ver reiken. Wat dacht je van top-15? Remco Schreurs

Tussen de wereldtop. Zoals nu, tijdens de US Open 2021. En dat hoeft geen incident te zijn, stelt Schreurs. ,,Hoe ver hij kan reiken? Nou, als je van de nummer 11 en de nummer 14 van de wereld kan winnen, dan heel ver. Wat dacht je van top-15? Ik ben ervan overtuigd. En belangrijker: Botic weet dat zelf nu ook. Hij is zó compleet, kan op elke ondergrond uit de voeten. En mentaal is hij enorm gegroeid. Nee, deze jongen heeft echt geen psycholoog nodig. Hij moet gewoon goed naar zichzelf luisteren en de juiste poppetjes om zich heen verzamelen, dan komt het allemaal goed.”