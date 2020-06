Tennisvereniging Vego maakt van de nood een deugd

Het verschil tussen de jongste en de oudste gravelbijter op de banen van de tennisvereniging aan de Dubbelbeek is deze avond een jaar of 80. Het is weer bijna business as usual, alleen het gesloten clubhuis verraadt dat nog niet alles bij het oude is. Maar de acht banen zijn goed gevuld. Het is dan ook rommelpotavond’ de dag waarop ieder lid vrij het dubbelspel kan beoefenen en de tweetallen ieder half uur een baantje opschuiven.

Guus Jansen houdt namens de club een oogje in het zeil. Ook dat is nieuw sinds coronatijd, er moet toezicht worden gehouden. Jansen kijkt tevreden toe, alles loopt op rolletjes. Hij is vooral blij met de zichtbare verjonging op de banen. „We hebben er veel jeugdleden en twintigers bij gekregen. Dat is positief, want we ons ledenbestand was aardig op leeftijd.”

Behalve die vergrijzing liep het aantal leden ook terug. Daar heeft niet alleen Vego mee te maken, het aantal beoefenaars van de tennissport nam volgens cijfers van NOC*NSF met 11 procent af tussen 2013 en 2018. Dus moeten clubs al langer creatief zijn om het hoofd boven water te houden. Zeker in Apeldoorn, waar negen verenigingen in een steeds kleinere vijver vissen. „Eigenlijk zouden clubs moeten fuseren. Maar ja, wie gaat als eerste? Iedereen ziet wel de noodzaak, maar ze willen wel allemaal op hun eigen plek blijven.”

Quote We hebben er veel jeugdleden en twintigers bij gekregen. Dat is positief, want we ons ledenbe­stand was aardig op leeftijd Guus Jansen, Tennisvereniging Vego

Voorlopig kijkt Vego weer positief vooruit. Niet in het minst dankzij de zomerchallenge. Leden van andere sportverenigingen in Apeldoorn kunnen in de zomermaanden laagdrempelig kennis maken met tennis en voor ieder lid dat clubs aandragen, ontvangen zij ook een kleine bijdrage. Het leverde Vego – naast de andere nieuwe leden – al zo’n tachtig nieuwe gezichten op. „Niet iedereen zal blijven hangen, maar de meeste sporten liggen elke zomer stil, dus dit kan een jaarlijks terugkerend iets worden.”

Volledig scherm Trainingsavond bij tennisclub Vego, die ondanks de coronacrisis flink is gegroeid. Gerrit Roerdink (87) is het oudste lid van de club. © Kevin Hagens

Joey Joosten (24) leerde tennissen bij Vego en is nu tennisleraar. Hij heeft het flink drukker de afgelopen tijd. En dat komt goed uit, want hij is sinds 1 april zelfstandig leraar, juist toen alles stilviel. „Een verschrikkelijk slecht moment, maar gelukkig is het nu anders.” Joosten herkent de andere sporters in de nieuwe tennissers en doet voor hoe hockeyers en tafeltennissers op hun specifieke wijze het racket hanteren. „Voetballers hebben vaak wat minder techniek, maar vallen juist op door hun inzicht en timing.” Hij heeft wel een verklaring voor het teruglopend aantal tennissers. „We missen al lange tijd een boegbeeld in Nederland, dat werkt door.”

Joosten beseft dat hij als leraar een belangrijke rol speelt bij het enthousiast houden van de nieuwkomers. Betrokken zijn en motiveren zijn belangrijke aspecten en dan moet de mond-tot-mondreclame de rest doen. „Als we eind volgend jaar zeventig jeugdleden hebben, ben ik tevreden”, stelt hij.

Ondertussen komt een meisje dat hij zojuist les gaf bij hem langs: „Heb je nog flyers”, vraagt ze. Met een stapeltje promotiemateriaal loopt ze de poort weer uit. Met die mond-tot-mondreclame lijkt het wel snor te zitten.

Quote Voetbal­lers hebben vaak wat minder techniek, maar vallen juist op door hun inzicht en timing Joey Joosten, Tennisleraar