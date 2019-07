Terras van Café Flierefluiter in centrum Apeldoorn mag definitief niet na 23.00 uur open blijven

Van der Elburg vocht tegen een dreigende boete die haar boven het hoofd hing, omdat ze haar terras nog ruim na 23.00 uur open had. Bij de onafhankelijke bezwarencommissie deed ze onlangs via haar advocaat haar beklag. Ze was met name overdonderd door het feit dat de gemeente in haar beleving ‘ineens‘ optrad. Van der Elburg zegt jarenlang haar terras probleemloos na elf uur in de avond open te hebben gehouden. Ze wist echter niet dat het in de Marktstraat (dat buiten het uitgaansgebied ligt) niet mag dat een terras later dan 23.00 uur sluit.