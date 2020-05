Terrassen op Raadhuisplein Apeldoorn kunnen open: markt maakt ruimte

Video Vleesver­wer­ker Vion verder onder vuur, vertrouwen is weg

6:57 Vleesverwerker Vion laat per direct meer dan vijftig touringcars rijden om medewerkers, veelal arbeidsmigranten, van en naar slachterijen te brengen. ,,Een supergoed plan, maar natuurlijk veel te laat’’, zegt de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) liet hij de Vion-slachterij in Apeldoorn woensdag vergrendelen toen bleek dat het vervoer van slachthuismedewerkers in strijd was met de coronarichtlijnen.