Terrassenplein in Apeldoorn voorlopig niet van ronkende motoren af: ‘Geen veilige omgeving’

Wat komt er naast de billen, borsten en penissen in Apeldoorn? Henk Visch gaat het bepalen

Billen, borsten en penissen, de torso van een jong meisje, een ‘vogelboot’; een greep uit de kunstwerken die te zien zijn in het Apeldoornse Sprengenpark. Allemaal gemaakt door beeldend kunstenaars die voor hun gehele oeuvre zijn beloond met de Wilhelminaprijs. De volgende die het park van een beeldhouwwerk mag voorzien is Henk Visch. Hij is de dertiende kunstenaar die met de prestigieuze prijs wordt onderscheiden.