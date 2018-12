Terugblik: zó wit was Oost-Nederland precies een jaar geleden

Tot 6 jaar cel voor 21 leden Gelderse wietbende

14:56 De Rechtbank Gelderland heeft maandag straffen tot 6 jaar cel opgelegd aan 21 verdachten voor hun rol in of rond een professionele hennepbende met een growshop in Velp als hoofdkwartier. De verdachten kwamen uit onder meer Apeldoorn, Zutphen Duiven, Arnhem Aalten, Doetinchem en Laag Zuthem.