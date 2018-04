Terugkeer in onderwijs voltreffer voor Van Hornsveld

Apeldoornse corporatie de Woonmensen betaalt 1,1 miljoen terug aan kopers Koop­ga­r­ant­wo­ning

9:50 Woningcorporatie de Woonmensen betaalt 1,1 miljoen euro terug aan kopers die via de Koopgarantregeling een woning kochten van de Apeldoornse woningcorporatie. De opluchting is groot bij gedupeerden. ,,Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar anderhalf week geleden hebben we de laatste handtekening bij de notaris gezet. We zijn erg blij dat het nu klaar is'', vertelt Aukelien Visser uit Apeldoorn.