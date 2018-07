Tessel (17) uit Apeldoorn wil met haar foto's ogen van mensen openen

Studente beschul­digt Saxion van censuur over genocide

7 juli Saxion-studente Shayno Numansen maakte vorig jaar een documentaire over de door Turkije bestreden Aramese genocide in 1915. Ze beschuldigt nu haar school van censuur. Saxion ontkent dat in alle toonaarden. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt stelt inmiddels Kamervragen. Ook de VVD wil opheldering.