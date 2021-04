Testattracties oogsten lof en kritiek: hoe veilig is het tussen de ‘ongeteste’ kinderen?

Onder de noemer Testen voor Toegang zijn in deze regio 24 evenementen en attracties in april toegankelijk voor publiek. Een proeftuin die moet uitwijzen of het werken met negatieve testbewijzen effectief is. ,,Eindelijk’’, zegt de een, die zijn gezin onmiddellijk inschrijft. Anderen vrezen dat het de opmaat is voor een ‘nieuw normaal’ waarbij je zonder negatieve test nergens meer binnen komt. En er is de angst dat de proef juist voor extra besmettingen gaat zorgen.