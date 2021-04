Teststraat op scholen geen optie na proef in onder meer Apeldoorn: ministers gaan vol voor zelftesten

GGD tovert drive through testloca­tie aan de Vlijtseweg in Apeldoorn om tot walk through

2 april De drive through testlocatie aan de Vlijtseweg in Apeldoorn is vanaf vandaag (vrijdag 2 april) omgetoverd tot een walk through testlocatie. Er zijn maximaal vijf testlijnen tegelijk beschikbaar in plaats van de huidige drie.