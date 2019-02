Teuge Airport heeft weer toekomst: ‘Wereld ziet er heel anders uit dan anderhalf jaar geleden’

Met de afspraak dat de parachutisten voorlopig kunnen blijven springen vanaf Teuge als Lelystad Airport in 2020 opengaat, is ook Teuge Airport uit de problemen. Er lonkt zelfs een structurele oplossing. ,,Dit is een wereld van verschil met anderhalf jaar geleden”, zegt directeur van Teuge Airport, Meiltje de Groot.

In juni 2017 werd bekend dat een vertrekroute vanaf Lelystad Airport pal en laag, over Teuge gaat lopen. Het leek de doodsteek voor de luchthaven bij Apeldoorn. Zonder para's geen Teuge, want de lucratieve sprongvluchten zorgen voor de helft van de jaaromzet van Teuge Airport.

Noodkreten vonden aanvankelijk geen gehoor. ,,De boodschap was: die route komt er, en dat besluit is in beton gegoten", vertelt De Groot. ,,Maar er is in de tussentijd veel veranderd.”

Afspraken

Met het ministerie en de luchtverkeersleiders zijn nu ‘goede afspraken’ gemaakt voor de korte termijn. Als Lelystad in april 2020 open gaat, dan kunnen de para-kisten de lucht in op de momenten dat er even geen vluchten vanaf Lelystad komen. ,,Verschillende vluchten naar het zuiden vertrekken dan in één tijdsblok, bijvoorbeeld van 12 tot 2 uur 's middags.” Daarvoor en daarna kunnen de para's dan gewoon sprongen maken vanaf Teuge.

Structurele oplossing

Die afspraak geldt tot het luchtruim is heringedeeld, een megaklus die volgens planning in 2023 klaar is. Daarin wordt naar een structurele oplossing gezocht, zegt De Groot: ,,Het ministerie en de luchtverkeersleiders hebben toegezegd er alles aan te zullen doen om de para's op Teuge te laten blijven.” En mocht dat onverhoopt niet lukken? Dan wordt voor de para's een andere plek gezocht en komt er voor Teuge Airport compensatie.