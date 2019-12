Teuge als de kraamkamer van het elektrisch vliegen

Sporters in armoede op weg naar de wereldtop

6:00 Gedwongen thuiswonen, bijbaan als schoonmaker, A-statusstress; Nederland maakt het niet alle topsporters even makkelijk om volgend jaar te schitteren op een WK of de Olympische Spelen. Topsport is een fulltimebaan, maar brengt voor het grootste deel van de atleten nauwelijks brood op de plank. Vijf sporters over vooroordelen, noodzakelijke hulp en de zoektocht naar sponsors.