Teun (11) uit Apeldoorn schittert in The Voice Kids

Sligro Apeldoorn ontruimd na lekkage, producten mogelijk onverkoop­baar

15:39 De Sligro in Apeldoorn is vanmorgen ontruimd vanwege een lekkage in een koelinstallatie. Onder hoge druk was minerale olie uit het systeem gespoten en verneveld. Onderzoek moet uitwijzen of de producten nog kunnen worden verkocht.