The Animals naar Gigant, gescheurde band met roemrucht verleden

The Animals & Friends reist nog steeds in een stevig tempo de wereld rond. Kleinere podia in Nederland - op 7 oktober staat bijvoorbeeld Lelystad op de tourkalender en op 7 april Harderwijk - worden afgewisseld met optredens in landen als Australië, Japan, Oostenrijk, Tsjechië en Engeland. De wensenlijst van de heren is overal hetzelfde: vooraf vier flessen wijn in de kleedkamer en vier blikken bier.



De band drijft op de inmiddels 77-jarige drummer John Steel en toetsenist Mickey Gallagher. Gallagher (later onder meer actief voor Ian Dury en The Clash) trad in 1965 toe tot The Animals en Steel was lid vanaf het eerste uur (1962). Met zanger Eric Burdon speelde hij zelfs al in 1956 samen in een schoolbandje. Snel nadat Steel in 1966 The Animals verliet stortte de band in.